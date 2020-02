Das Coronavirus ist derzeit bestimmendes Thema an den Finanzmärkten, aber auch in der Realwirtschaft wegen der fragilen globalen Lieferketten in einem „just in time“-Modus. Die Dynamik des Ausbruchs ist bisher nicht gestoppt. Laut offiziellen Angaben sind in China 17.205 Personen infiziert. 361 Personen sind an den Folgen des Virus bisher verstorben. Die internationale Verbreitung des Virus ist bisher aber überschaubar. Entwarnung kann zum jetzigen Zeitpunkt vor dem Hintergrund der verfügbaren Daten nicht gegeben werden.

Hoffnungen, dass es zu einer Eingrenzung des Virus kommen wird, sind berechtigt. Nie zuvor hat es in einer vergleichbaren Situation eine derartig professionelle Vorgehensweise gegeben, um die Risiken eines Virus zu bekämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Chinas Umgang hinsichtlich Information und getroffener Gegenmaßnahmen ausdrücklich gelobt. Aber auch der Rest der Weltgemeinschaft agiert mit extremen, jedoch fraglos angemessenen Aktionen.

Exkurs: Die negative westliche Berichterstattung über die Situation in Krankenhäusern in der Provinz Hubei mag realistisch sein, aber bevor man hier explizit kritisiert und implizit belehrt, sollte man sich fragen, wie es in deutschen Krankenhäusern in einer vergleichbaren Situation aussähe (denken Sie an BER, Stuttgart 21 …)? Könnten wir vergleichbare Ressourcen in Quantität und Qualität auffahren, um den Menschen vor Ort zu helfen? Krisenszenarien sind für die Betroffenen nie fair oder gerecht. Es mag aber unfair sein, dieses historisch einmalige Krisenmanagement Chinas kleinzureden.

Einmal geht es um die Krisensituation für Mensch und Gemeinschaft. Andererseits geht es um die Folgen für die Wirtschaft und die Stabilität der Märkte, die auch elementar, wenn auch verzögert, auf die betroffenen Menschen wirken.

Die chinesische Zentralbank hat zu Beginn der Woche massiv interveniert, um drohenden Kaskadeneffekte an Märkten und in der Kreditversorgung entgegen zu wirken. Laut Insidern hat die chinesische Börsenaufsicht CSRC Finanzunternehmen angewiesen, Leerverkäufe zu verweigern. Diese Politik ist in der jetzigen Situation sachlich unanfechtbar. Dennoch kam es zu einem markanten Rückgang an den chinesischen Aktienmärkten nach dem Neujahrsfest. Die Amplitude der Anpassung der Bewertung ist hoch, aber im Hinblick auf die Anpassungen, die im Verlauf der letzten Woche an den anderen internationalen Märkten gesehen wurden, nicht überproportional. Um die Finanzmärkte zu stützen und die Kreditvergabe zu gewährleisten, injizierte die PBoC über Repo-Geschäfte 173,8 Mrd. USD Liquidität in den chinesischen Geldmarkt (u.a. wegen Anleihefälligkeiten). Auch das ist richtig. Mehr noch werden besonders betroffene Regionen und Unternehmen staatlich gestützt.