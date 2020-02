Daimler & BMW – Die großen Elektromobilitäts-Verlierer?

"VW – Absturz wie Nokia?" lautete der Titel meines letzten Videos auf meinem YouTube-" Aktien Kanal ". Aber was haben eigentlich BMW und Daimler in Punkto Elektro-Mobilität zu bieten? Das und die Antwort auf die Frage ob diese Aktien im Moment kaufenswert erscheinen, erfährst Du im heutigen Report!

Dabei ist die Abgasthematik noch längst nicht beendet: Die Anforderungen an eine konsequente Reduktion der umweltschädlichen Emissionen werden immer umfangreicher (Stichwort "Pariser Klimaschutz-Abkommen").

Die immer mehr in den Fokus rückende Thematik "Autonomes Fahren" mit dem Endziel der komplett fahrerunabhängigen Steuerung des Automobils bietet zwar aus kommerzieller Sicht ungeahnte Chancen.

Für die deutschen Hersteller wird sie aber zunehmend zur Gefahr, weil Tech-Konzerne wie Google mit seiner Waymo-Sparte entwicklungstechnisch deutlich weiter zu sein scheinen, möglicherweise auch Tesla. Dazu weiter unten mehr.

Was dabei auch nicht vergessen werden darf: Sobald Autos tatsächlich selbstständig fahren, werden BMW, Daimler und Co. künftig auch deutlich weniger Fahrzeuge verkaufen. Sharing Apps könnten Autos zu kostengünstigen Taxis umfunktionieren und die Anschaffung eines eigenen PKWs, zumindest für Bewohner von Großstädten, für viele unattraktiv machen. Der Megatrend der Urbanisierung, also der Tendenz von Menschen in Großstädte zu ziehen, würde diese Entwicklung noch beschleunigen.

Diese neue Aufgabenstellung bzw. das neue Anforderungsprofil für die Auto-Bauer hat dazu geführt, dass vollkommen neue Konkurrenz von unerwarteter Seite entsteht.

Nicht nur Tesla sondern wie auch im Mittwochs-Video erläutert auch z.B. Sony.

Der Elektronik-Riese hat ein Konzept-Car vorgestellt – mit Software, Sensoren, Sicherheitstechnik und – natürlich – dem Entertainment-System "made by Sony".

Die große Angst der Auto-Bauer ist es, künftig zu reinen Fahrzeugchassis-Lieferanten degradiert zu werden. Wie gehen die anderen beiden deutschen Premium-Hersteller mit dieser Gefahr um?

Daimler AG (ISIN: DE0007100000)

