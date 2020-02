Die Pessimisten hatten die Schlagzeilen, die Optimisten die Gewinne. So oder so ähnlich ließe sich das Börsenjahr 2019 zusammenfassen.

Die Pessimisten hatten die Schlagzeilen, die Optimisten die Gewinne. So oder so ähnlich ließe sich das Börsenjahr 2019 – und auch die letzte Dekade insgesamt - in nur einem Satz zusammenfassen.

Ein kurzer Blick zurück und ein ausführlicher Blick nach vorn mit Fondsmanager Guillaume Brisset von Rouvier Associés - im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik auf dem Fondskongress in Mannheim.



Sehen Sie hier das Interview „Börsenausblick 2020 - Die Makro-Ökonomie ist ziemlich gesund" mit Guillaume Brisset (Rouvier Associés), geführt von Andreas Franik (FinanceNewsTV).