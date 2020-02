Chefvolkswirt Thorsten Polleit: Schrecken der Wirtschaft

Reichsmark, D-Mark, Euro: Die Währungsgeschichte der Deutschen ist bewegt. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, gibt einen Überblick über Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert und erklärt, warum er das staatliche Geldmonopol für problematisch hält.Die Ursprünge des Britischen Pfunds reichen in das 8. Jahrhundert nach Christi Geburt zurück, und noch heute ist es das Geld der Briten. Der US-Dollar ist seit 1792 – also seit 228 Jahren – das Geld der Amerikaner. Der Franc wurde 1795 zum Geld der Franzosen, und er hatte den Menschen der Grande Nation immerhin bis Ende 1998 gedient, also mehr als 200 Jahre.Der Schweizer Franken erblickte 1850 das Licht der Welt – und ist damit seit fast 170 Jahren im Dienst. Der japanische Yen wurde 1871 eingeführt,...