Erste Asset Management ernennt neuen Head of Institutional Sales

Die Aufgabe umfasst die Leitung der institutionellen Vertriebs-Teams in Österreich, Deutschland und International sowie die Steuerung und Koordination der entsprechenden Aktivitäten in den zentral- und osteuropäischen Ländern. Er berichtet in dieser Funktion an Wolfgang Traindl, Mitglied der Geschäftsführung der Erste Asset Management.

Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Oliver Röder konnte uns mit seinen strategischen Überlegungen, wie wir als Erste AM das Geschäft mit Großkunden weiter ausbauen können, überzeugen. Sein internationaler Werdegang und langjähriger Erfahrungsschatz sind wesentliche Erfolgsfaktoren für dieses wichtige Geschäftsfeld.“