Union Investment legt zwei neue Fonds auf

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld stellt insbesondere sicherheitsorientierte Anleger vor große Herausforderungen, denn traditionelle Anlageformen bieten derzeit kaum noch Erträge. Vor diesem Hintergrund hat Union Investment den UniAusschüttung Konservativ mit dem Ziel aufgelegt, in möglichst vielen Marktphasen attraktive Erträge zu erzielen, die vierteljährlich ausgeschüttet werden. Der Fonds kann dabei unterschiedliche Ausschüttungsquellen nutzen, z. B. Zinsen, Dividenden oder Optionsprämien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf mehreren Anlageklassen. Dazu gehören internationale Anleihen, weltweite Aktien sowie Fremdwährungen. Durch seine weltweite, flexible und aktive Portfolioausrichtung über verschiedene Anlageklassen und Instrumente hinweg bietet der UniAusschüttung Konservativ zusätzlich die Chance, mittel- bis langfristig an Kursgewinnen teilzuhaben. „Anleger können mit dem Fonds auch in Zeiten niedriger Zinsen von attraktiven Erträgen profitieren, indem er beispielsweise in hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen aus den Schwellenländern investiert“, erläutert Portfoliomanager Robert Schmitt das Anlagekonzept. Außerdem werde ein Teil des Fondsvermögens in führende Unternehmen angelegt, die eine hohe und nachhaltige Dividendenpolitik aufweisen, fügt er hinzu.

Der UniAusschüttung Konservativ eignet sich für risikoscheue Anleger, die im derzeitigen Umfeld niedriger Zinsen eine rentierliche Geldanlage mit regelmäßigen Ausschüttungen wünschen, um beispielsweise die staatliche Rente zu ergänzen. Ihr Anlagehorizont sollte dabei mindestens vier Jahre oder länger sein und sie sollten mäßige Risiken in Kauf nehmen. Aber auch für Anleger, die nach einer Beimischung zur Diversifikation des Depots suchen oder einen größeren Geldbetrag z. B. aus fälligen Lebensversicherungen und Erbschaften anlegen möchten, stellt der Fonds eine sinnvolle Anlagelösung dar.

