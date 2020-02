Insgesamt weist das Wertpapier des Immobilienkonzerns Vonovia einen langfristigen Aufwärtstrend auf, bis ins Jahr 2019 konnte die Aktie auf einen Wert von 48,85 Euro zulegen. Trotz des Anscheins einer kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung konnte das Papier nach einem zweiten Test der 2019´er Tiefs wieder durchstarten und hat sich zu Beginn dieses Jahres über seine Höchststände aus 2018 hinweggesetzt. Dabei wurde auf einen Kursanstieg an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 51,62 Euro gesetzt, dieses Szenario trat wenig später auch wie erwartet ein. Nun aber scheinen Käufer mehr zu wollen und treiben das Wertpapier stetig voran. Ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs dürfte zum nächsten rechnerischen Ziel führen und erlaubt es noch immer Long-Positionen aufzubauen.

161,8 % Fibo im Fokus

Der Kursverlauf seit den Septembertiefs bei 41,68 Euro passt ideal zu einem Ziel am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 53,34 Euro. Bis dahin könnte es für das Wertpapier wie am Schnürchen weiter rauf gehen und erlaubt das beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5VNS hiervon zu profitieren. Bestehende Long-Positionen sollten nun mit einer merklichen Stopp-Anhebung enger abgesichert werden, diese kann knapp unter das Niveau von 51,00 Euro gesetzt werden. Sollte Vonovia aber darunter zurückfallen, müssten Abgaben um einen weiteren Euro auf glatt 50,00 Euro einkalkuliert werden. Spätestens an den Jahreshochs aus 2019 sowie dem 50-Tage-Durchschnitt sollte wieder eine nachhaltige Stabilisierung gelingen. Wenn nicht, könnte es erneut auf 45,55 Euro abwärts gehen.