Eaton Vance ernennt Business Development Director für die Nordischen Länder

Hoffmann-Fischer wird die bestehenden Kundenbeziehungen und die Entwicklung von Neugeschäft in der Region Nordische Länder betreuen und dabei die gesamte Palette der Eaton Vance-Angebote abdecken, mit Schwerpunkt auf Krediten, Emerging Market Debt und sowie den Investitionsstrategien der Eaton Vance-Tochter Parametric. Dies umfasst das gesamte Vertriebsmanagement, der Pflege neuer Vertriebsmöglichkeiten und den Kundenservice. Er wird mit den Investmentteams von Eaton Vance in London und Boston sowie mit Sebastian Vargas, Business Development Director, EVMI, zusammenarbeiten, der in eine neue Rolle wechselt, in der er die Niederlande und Südeuropa verantwortet.

„Henrik ist ein anerkannter Business Development Leader in der nordischen Region mit starken Kundenbeziehungen“, sagte TJ Halbertsma. „Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Aktivitäten an der Seite der Investmentteams erfolgreich leiten kann“.

Hoffmann-Fischer kommt von der Union Bancaire Privée (UBP) in London, wo er zuletzt als Head of Sales Nordics tätig war, zu EVMI. Vor seiner Tätigkeit bei der UBP arbeitete er für Kirstein A/S, zuletzt als Co-Head of Intelligence.