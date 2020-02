Robeco-Expertin Fedeli | Setzen Sie auf die Außenseiter!

Ein paar Teile des Puzzles – genauer gesagt eineinhalb – fehlen immer noch. Dennoch wissen wir alle, dass sich die Märkte ausgehend von unvollkommenen Informationen bewegen und dann, wenn alle Sterne perfekt ausgerichtet sind, einen Großteil ihrer Bewegung bereits vollzogen haben. Wenn wir dies mit dem in unserer letzten Vierteljahrespublikation erörterten asymmetrischen Risiko-Rendite-Verhältnis verbinden, ergeben sich überzeugende Argumente für die Aktienmärkte außerhalb der USA – beginnend mit denen der Schwellenländer.

Lassen Sie mich erläutern, wie wir bis zu diesem Punkt gelangt sind. Im letzten Quartal war unsere Haltung zu den Aktienmärkten der Industrie- wie auch der Schwellenländer neutral. Die Anleger spielten sozusagen Flipper, wobei Präsident Trumps Tweets und gelegentliche Meldungen zur Geldpolitik das Spiel bestimmten. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, ob es bald ein Handelsabkommen zwischen China und den USA geben würde. Und an allen großen Aktienmärkten hatte sich die Gewinndynamik wegen der abflauenden Weltkonjunktur deutlich abgeschwächt. Wir kamen jedoch zu dem Schluss, dass zwar die Nachrichten fifty-fifty in die eine oder die andere Richtung gehen könnten, das Verhältnis von Risiko zu Rendite aber asymmetrisch war. Die Aktienmärkte außerhalb der USA hatten bereits sehr viel Unsicherheit eingepreist, und das relative Gewinnwachstum (sofern vorhanden) bewegte sich auf einem Niveau, das die großen Unterschiede bei den Bewertungskennzahlen nicht rechtfertigte.

Welche Veränderungen in den letzten drei Monaten haben das Pendel stärker in Richtung Optimismus bewegt und uns in Bezug auf Nicht-US-Aktien zuversichtlicher gemacht? Es gibt inzwischen mehr Klarheit, wenn auch keine 100%ige Sichtbarkeit. Aber die haben wir – glaube ich – eigentlich nie. Die Weltwirtschaft zeigt sich widerstandsfähiger als wir erwartet hatten, und es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass die Talsohle erreicht ist. Noch wichtiger ist für die Aktienmärkte, dass die Gewinndynamik anscheinend nicht weiter zurückgeht. Diese ist zwar an den meisten Märkten immer noch negativ, aber die Unternehmensgewinne werden in allen Regionen weniger stark nach unten revidiert. Die beiden besten Meldungen kamen aus den USA, wo der letzte Datenpunkt eine leichte Verbesserung zeigt, und aus den Schwellenländern, in denen die Gewinnrevisionen jetzt nahezu neutral sind. Es erübrigt sich der Hinweis, dass die Notenbanken weltweit weiter unterstützend wirken.