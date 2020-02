Der SMALLCAP World Fund hat seine Beteiligung an Varta reduziert. Wie erst am Wochenende bekannt gegeben wurde, gab es schon am 22. Januar (!) eine Meldeschwellenberührung. Nach 4,78 Prozent Anteil an Varta in der letzten Mitteilung sind es nun nur noch 3,95 Prozent in Summe von direkt gehaltenen Aktien und den Instrumenten im Sinne des § 38 Abs. 1 WPhG.In der Entwicklung der einzelnen Positionen gibt es dabei deutlichere ...