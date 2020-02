Am 11.2.1978 erschien in der US-Zeitschrift Sports Illustrated ein Artikel des Journalisten Leonard Koppett mit dem Titel „Carrying Statistics to Extremes“. Darin ging es um den bis dahin zu 100% treffsicheren Zusammenhang, dass der Sieg eines ursprünglichen Teams der American Football Conference (AFC) beim Super Bowl mit fallenden und der Sieg eines ursprünglichen Teams der National Football Conference (NFC) mit steigenden Kursen in den elf Monaten bis zum Jahresende verbunden war.



Zwar wies Koppett in seinem Artikel darauf hin, dass das Ganze mit Humor zu verstehen sei. Dennoch wurde dieser „Indikator“ auf Jahre hin immer wieder neu thematisiert, wenn das Finale anstand – vor allem, nachdem eine Studie von Thomas Krueger und William Kennedy im Jahr 1990 noch immer eine 91%-ige Trefferquote ergab. Zwar wiesen auch diese Autoren darauf hin, dass sich die Erfolgsserie kaum fortsetzen würde, da keine erkennbare Kausalität zwischen dem Sieger des Super Bowl und dem Aktienmarkt besteht – aber das tat den Medien keinen Abbruch, darüber zu berichten. Hin und wieder wurde das Ganze sogar verdreht, und man versuchte umgekehrt, die Aktienmarktentwicklung vor dem Super Bowl dazu zu nutzen, das Ergebnis des Spiels vorherzusagen.

Woher kommt die hohe Trefferquote?

Die insgesamt hohe „Trefferquote“ des Super-Bowl-Indikators erklärt sich durch die Tatsache, dass in etwa 70% der Fälle ein originales NFC-Team gewann – entsprechend prognostizierte der Indikator deutlich öfter einen steigenden als einen fallenden Markt. Da die Märkte eben häufiger gestiegen als gefallen sind, lag der Indikator ganz automatisch öfter richtig als falsch. Ein intuitiver Vergleich gegenüber einer 50%-igen Trefferquote wäre also irreführend. Nun lag die Trefferquote bis 1990 zwar weitaus höher als 70%, aber diese Abweichung lässt sich mit der damals recht kleinen Stichprobe von kaum mehr als 20 Jahren sowie einer Portion Zufall erklären.



Ganz entscheidend ist am Ende vor allem eines: Korrelation bedeutet nicht unbedingt Kausalität! Dies ist nicht nur bei fragwürdigen Börsenindikatoren, sondern generell bei statistischen Untersuchungen zu berücksichtigen – denn werden nur genügend viele zusammenhangslose Datenreihen betrachtet, ergibt sich in der rückblickenden Betrachtung immer irgendwo eine vermeintliche Kausalität. Der Haken an der Sache ist, dass sich diese Scheinkausalität dann in der zukünftigen Betrachtung in Luft auflöst und damit als reiner Zufall herausstellt. Genau das geschah ab 1990 übrigens auch mit dem Super-Bowl-Indikator: Die im Jahr 2013 veröffentlichte Studie „A Re-Examination of the Super Bowl Stock Market Predictor“ zeigte, dass die Prognosegüte seither praktisch null betrug.

Fazit

Schon Leonard Koppett brachte die Sache in seinem Originalartikel im Jahr 1978 auf den Punkt: Nur weil zwei Zahlenreihen (zufällig) korrelieren, bedeutet das nicht, dass sie in irgendeiner Art kausal zusammenhängen und sich eine Prognose ableiten lässt. Statistiken stehen am Beginn einer Untersuchung und stellen nicht automatisch die Schlussfolgerung dar. Man hätte sich die „Börsenweisheit“ des Super-Bowl-Indikators also von Anfang an sparen können.



Autor: Dr. Marko Gränitz



(Diese Analyse aus der Smart Investor-Ausgabe 02/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.01.2020 erfasst wurden.)

