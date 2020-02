Wertpapiere der Beiersdorf-Gruppe befinden sich bereits seit Monaten auf einer Gratwanderung auf der Unterstützung um grob 103,00 Euro. Nach dem dynamischen Kursanstieg im Sommer 2019 auf ein Verlaufshoch von 117,25 Euro fiel die Aktie anschließend in den Unterstützungsbereich um 102,00 Euro wieder zurück und tendiert seitdem grob seitwärts. Allerdings lässt sich seit Sommer letzten Jahres ein mögliches Trendwendemuster in Form einer ausgeprägten SKS-Formation erkennen, die durchaus das Potenzial zu einem mittelfristigen Verkaufssignal besitzt. Sollte es zu einem nachhaltigen Schlusskurs unter dem blauen Balken und somit der Nackenlinie kommen, dürften die Sache eindeutig ausfallen und ein Investment auf der Unterseite rechtfertigen.

EMA 200 unterschritten

Noch kann sich das Papier von Beiersdorf trotz der extremen Gratwanderung auf der Unterstützung um 102,00 Euro abstützen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 100,00 Euro dürfte jedoch die SKS-Formation aktivieren und weitere Verluste zunächst in den Bereich von 97,40 Euro nach sich ziehen. Als übergeordnetes Ziel würde dann das Niveau um 94,60 Euro in den Fokus. Für diesen Fall können erste Short-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA4HLE aufgebaut werden. Der Anlagehorizont ist jedoch mittelfristig anzunehmen und dürfte einige Wochen bis Monate betragen. Um das drohende Verkaufssignal hingegen abzuwenden, müsste Beiersdorf mindestens über 108,00 Euro zulegen. Nur hierdurch ließe sich weiteres Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 112,69 Euro freisetzen, darüber könnten sogar die Rekordstände aus 2019 bei 117,25Euro angesteuert werden.