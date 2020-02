FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen hatte sich die Gemeinschaftswährung zunächst noch stabil gehalten. Seit dem Vormittag stand der Euro aber etwas unter Druck, wobei der Kurs auf ein Tagestief bei 1,1058 US-Dollar rutschte. In der vergangenen Nacht wurde der Euro noch bei knapp unter 1,11 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Freitagabend. Starke Kursverluste gab es hingegen beim chinesische Yuan. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1052 Dollar festgelegt.

Der US-Dollar konnte zu allen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Devisenmarkt blieb das Coronavirus ein beherrschendes Thema. In China sind inzwischen mehr Menschen an der neuen Lungenkrankheit verstorben als während der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter und Chinas Führung erwägt unbestätigten Berichten zufolge eine Überprüfung des Wachstumsziels.