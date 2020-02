Peter Thilo Hasler, Kapitalmarktexperte und Gründer von Sphene Capital und sphaia advisory, kommentiert den Tesla-Börsen-Boom exklusiv gegenüber wallstreet:online:„Selbst die erfahrensten Shortseller mussten in den vergangenen Monaten auf eine, an den Kapitalmärkten vermutlich einzigartige Weise erfahren wie zerstörerisch es für die Performance sein kann, sich gegen einen Trend und einen visionären Unternehmenslenker zu stellen. Denn der Trend, den Tesla eingeschlagen hat, ist zweifellos bahnbrechend, die angebotene Technologie – zumindest in Teilen – auch. Und Elon Musk, ein wahrer Punk des Kapitalmarktes, der sich nicht davor scheut, vor laufender Kamera einen Joint zu rauchen, hat das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Allerdings notiert die Aktie jenseits sämtlicher, von den gängigen fundamentalanalytischen Bewertungskonzepten gedeckte Kursniveaus. Das tat sie aber auch schon vor einem, zwei oder drei Jahren.“

Teslas Börsenwert ist seit 2014 um mehr als 268 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung der acht höchstbewerteten etablierten Autobauer (ohne Tesla) ist im selben Zeitraum hingegen um mehr als vier Prozent gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Ende Januar 2020 veröffentlichte Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach.

Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des CAM, erklärte in einer Pressemitteilung: „Die derzeit relativ niedrige Marktkapitalisierung der meisten etablierten Automobilhersteller liegt wesentlich an der Unsicherheit, ob bzw. wie gut sie die Transformation in die Zukunftsfelder in den nächsten fünf bis zehn Jahren bewältigen. Sicher ist, dass einige etablierte Hersteller den Wandel nicht als unabhängige Player überleben werden. Vielen etablierten Herstellern fehlt sowohl die kritische Größe für den investitionsintensiven Wandel als auch die notwendigen Technologien und Kompetenzen für die Mobilität der Zukunft. Die Erhöhung des Börsenwertes, das Unternehmen wie etwa Volkswagen oder Ford anstreben, wird nur gelingen, wenn die Innovationsstärke in den relevanten Zukunftsfeldern erkennbar erhöht werden kann. Dazu sind Kooperationen innerhalb und außerhalb der Branche notwendig sowie eine Fokussierung der Aktivitäten auf die Kernthemen der Transformation“.

Die Börsenwerte von Nissan, Ford, Daimler und BMW sanken laut dem CAM in den letzten sechs Jahren. Der größte Verlierer war Nissan: Seit 2014 ging die Marktkapitalisierung um fast 36 Prozent zurück. Sie beträgt aktuell nur noch rund 21 Milliarden Euro. Der Börsenwert von Ford reduzierte sich im selben Zeitraum um mehr als 34 Prozent auf derzeit 33 Milliarden Euro. Auch die deutschen Premiumhersteller Daimler und BMW sind von sinkenden Börsenwerten betroffen: Daimler verlor seit 2014 mehr als 29 Prozent seines Börsenwertes und ist derzeit nur noch 52 Milliarden Euro schwer. Der Marktwert von BMW fiel im selben Zeitraum um fast 18 Prozent auf 48 Milliarden Euro.

Beim kalifornischen E-Autobauer Tesla hingegen stieg der Börsenwert in den letzten sechs Jahren um mehr als 268 Prozent, so das CAM. Allerdings ist darin noch nicht der jüngste Kursgewinn eingerechnet: Allein im letzten Monat gewannt die Tesla-Aktie fast 53 Prozent hinzu. Damit beträgt die Marktkapitalisierung von Tesla derzeit mehr als 105 Milliarden Euro. An der Börse ist Tesla somit mehr wert als VW (83 Milliarden; Stand: 03.02.2020, 12:00 Uhr).

Neben Tesla konnte noch Toyota eine relevante Steigerung der Marktkapitalisierung erzielen: Seit 2014 stieg sie um 16 Prozent auf 206 Milliarden Euro, so das CAM. VW und GM konnten ihre Börsenwerte im selben Zeitraum lediglich um magere 6,1 und 5,2 Prozent steigern. Der Marktwert von Honda stieg sogar seit 2014 nur um 1,3 Prozent (48 Milliarden Euro).

Autor: Ferdinand Hammer

