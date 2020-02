Talfahrt der Ölpreise setzt sich ungebremst fort

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach erneut starken Abschlägen am vergangenen Montag und einer leichten Erholung zur Wochenmitte gaben die Notierungen von Brent und WTI in der zweiten Wochenhälfte weiter nach, so die Analysten der NORD LB.Die Nordseesorte Brent habe die Vorwoche bei USD 58,06 pro Fass merklich unter der wichtigen Marke von USD 60 geschlossen und habe einen Wochenverlust von 4% realisiert. [ mehr