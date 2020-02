Folglich muss in Aurora im weiteren Verlauf von tieferen Notierungen ausgegangen werden. Auch die bisherige Aufwärtsstruktur unterstützt keinen Impuls in dieser Bewegung, weshalb wir weiterhin von einem Ausreizen des hinterlegten Zielbereiches ausgehen müssen, bevor die Bullen hier eine Chance haben, nachhaltig nach Norden auszubrechen. Solange uns hier somit keine Bestätigung vorliegt, dass der Markt die übergeordnete Abwärtsbewegung abgearbeitet hat, werden wir auch nicht anfangen, Alpha-Positionierungen auf der Longseite zu hinterlegen.

Aurora gibt somit zwar ein erstes Lebenszeichen von sich, konnte aber bisher noch keinen bedeutenden Widerstand nach oben überwinden, weshalb tiefere Notierungen nach wie vor erwartet werden müssen. Sollte der Markt im weiteren Verlauf ein Longsignal auslösen, werden wir hierauf entsprechend aufmerksam machen.

FAZIT

Unter C$3.48 und C$4.59 bleibt der Markt auf tiefere Notierungen ausgerichtet. Noch werden wir hier somit nicht auf die Longseite aufspringen und gehen imminent noch einmal von tieferen Notierungen aus.

