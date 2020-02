US-Anleihen im frühen Handel schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf Kursgewinne am New Yorker Aktienmarkt. Trotz massiver Kursverluste an Chinas Börsen ging es an den europäischen Märkten nach oben, was die Festverzinslichen etwas belastet hat.

Nach wie vor bleiben das Coronavirus und die möglichen negativen Folgen für Chinas Wirtschaft ein beherrschendes Thema an den Finanzmärkten. An Chinas Börse wurde nach verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest erstmals wieder gehandelt. Die Anleger hatten damit die Gelegenheit, auf die angespannte Lage zu reagieren, während es an den europäischen Börse bereits zu Kursverlusten gekommen war.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten des ISM-Instituts zur Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im Bereich Industrie, die am Markt stark beachtet werden.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,35 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 5/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,35 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rutschten um 8/32 Punkte auf 101 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 11/32 Punkte auf 108 Punkte. Sie rentierten mit 2,02 Prozent./jkr/fba