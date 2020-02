WIEN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf den Preisrutsch beim Rohöl wird ein Fachkomitee aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten nach Angaben aus informierten Kreisen die Lage auf dem Weltmarkt beraten. Demnach soll das Joint Technical Committee (JTC) am Dienstag und Mittwoch in Wien zusammenkommen, wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag berichtet. Es geht darum, ob das Komitee dem Öl-Kartell und seinen Verbündeten eine Drosselung der Ölproduktion empfiehlt oder sie gar veranlasst. "Wir haben eine Notfallsituation", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus und die möglichen wirtschaftlichen Folgen.

Die Ölnachfrage in China stehe möglicherweise vor einem Einbruch um 20 Prozent, heißt es in einer Analyse der Commerzbank. Eine weitere Drosselung der Ölproduktion seitens der Opec hänge stark davon ab, wie leidensbereit Saudi-Arabien sei, meinte Fritsch. "Denn die werden es alleine machen müssen." Unter den insgesamt 24 Mitgliedsstaaten der "Opec+", einem Zusammenschluss von Staaten des Kartells und verbündeter Länder, sei die Bereitschaft außerhalb Saudi-Arabiens nicht sehr groß, den Ölhahn weiter zuzudrehen.

Nach Ansicht des Analysten besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. Ein Warten auf das für den 5. und 6. März geplante Ministertreffen des Kartells und anderer Ölförderstaaten sei schwierig. Bis dahin drohe der Preis unter die Marke von 50 Dollar pro Barrel (159 Liter) zu rutschen und damit die Tiefstände vom Dezember 2018 zu erreichen.

Das Ölkartell Opec und weitere Förderstaaten hatten sich erst im Dezember auf eine Produktionskürzung um weitere 500 000 Barrel pro Tag geeinigt. Mit diesem Schritt wollte die Opec+ insgesamt 2,1 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger produzieren als im Oktober 2018. Seit dem Beschluss im Dezember ist der Ölpreis von knapp 70 Dollar für die Sorte Brent auf deutlich unter 60 Dollar pro Fass gefallen./mrd/DP/jkr