NEW YORK (dpa-AFX) - Auf Erholung haben zum Wochenbeginn die Zeichen an der Wall Street gestanden. Nachdem die rapide Ausbreitung des Coronavirus den Dow Jones Industrial am Freitag noch auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gedrückt hatte, legte der Leitindex am Montag im frühen Handel um 1,32 Prozent auf 28 630,39 Punkte zu. Am Freitag hatte der Dow gut zwei Prozent eingebüßt.

Unterstützung kommt aus China selbst: Die Notenbank greift dem Finanzsystem des Landes wegen der Coronavirus-Krise neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme. Analysten hatten einen solchen Schritt zuletzt für wahrscheinlich gehalten angesichts der absehbar schweren Folgen der Epidemie für die Wirtschaft Chinas.