ABO Wind verkauft Großprojekt in Spanien

ABO Wind trennt sich von einem Projekt in Spanien: Der Windpark Cuevas de Velasco wird an die spanische Investmentfirma Azora verkauft. Zum Verkaufspreis macht die Windenergie-Gesellschaft in der Mitteilung vom Montag keine Angaben.Beide Unternehmen wollen weiter zusammen arbeiten. ABO Wind wird das Projekt für Azora bis zur Baureife weiter entwickeln. „Ziel der Partner ist es, den Windpark bis Ende 2021, spätestens aber Anfang ...