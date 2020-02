GoingPublic Media hat am Montag Zahlen für die ersten neun Monate 2019 vorgelegt. Die Ergebnisse sind von Sondereffekten geprägt: So haben die Münchener unter anderem ihre 90-prozentige Beteiligung an der Smart Investor Media an wallstreet:online verkauft. Zudem wurden China-Aktivitäten im Rahmen eines Asset-Deals in die neu gegründete China Investment Media GmbH eingebracht.Beim Umsatz meldet GoingPublic Media einen Rückgang ...