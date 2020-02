Vorläufigen Zahlen zufolge hat der IT-Konzern Bechtle das Jahr 2019 mit einem Umsatzanstieg um 24 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro abgeschlossen. Man habe damit „damit das in unserer Vision 2020 selbst gesteckte Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz ein Jahr früher erreicht”, teilt das Unternehmen am Montag mit. Organisch sei der Umsatz um 15 Prozent gewachsen, so Bechtle. Vor Steuern meldet der TecDAX-notierte Konzern für das Jahr ...