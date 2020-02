Neue Geldspritzen der Zentralbanken haben die Aktienmärkte heute beflügelt. Auch wenn Chinas Regierung offenbar die Wachstumsziele für dieses Jahr jetzt einer Überprüfung unterziehen will, bleibt die Hoffnung an der Börse, dass die negativen wirtschaftlichen Effekte durch das Coronavirus nur vorübergehender Natur sein werden.

Die Kursgewinne an der Wall Street und auch an der Frankfurter Börse heute sind damit die Wette auf eine bloße Delle im Wirtschaftswachstum. Die Hoffnung der Anleger ist, dass das Virus die Weltkonjunktur nicht zum Entgleisen bringt. Auch die chinesische Notenbank hat über das Wochenende versucht, die Delle möglichst klein zu halten. So wurden Fondsmanager aufgefordert, Aktien nur dann zu verkaufen, wenn sie aufgrund von Mittelabzügen ihrer Kunden dazu gezwungen sind. Die Notenbank sorgte außerdem für ausreichende Liquidität im Interbankenmarkt und kündigte weitere Maßnahmen an, sollte sich das wirtschaftliche Umfeld aufgrund des neuartigen Coronavirus eintrüben.



Dass die Endnachfrage im Moment stark eingebrochen ist, zeigen auch der Verfall der Ölpreise und die Überlegungen der saudischen Regierung, die Fördermenge nun um eine Million Barrel täglich kappen zu wollen. Offenbar haben die bisherigen Kürzungen aus dem Dezember und auch die Bereitschaft der OPEC+, diese bis zum Jahresende beizubehalten, nicht ausgereicht. Als Reaktion auf den jüngsten Preisrutsch wollen Experten der Förderländer nun auf einem Krisentreffen die Lage beraten und über mögliche Gegenmaßnahmen entscheiden, um die Preise wieder zu stabilisieren.



Stabilisiert hat sich auch der Deutsche Aktienindex zumindest für den Moment wieder über der Marke von 13.000 Punkten. Allerdings bleibt der Markt nach dem Rutsch in der vergangenen Woche technisch angeschlagen. Der DAX hat es auch nicht geschafft, den Monat Januar über 13.381 Punkten abzuschließen. Damit ist vorerst das Signal für eine Rally-Fortsetzung in die Region um 15.000 Zähler ausgeblieben.