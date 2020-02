London (www.aktiencheck.de) - Der Markt für chinesische A-Aktien ist heute stark gefallen, so dass der MSCI China A Onshore um etwa 9% einbrach, so Ben Sheehan, Senior Investment Specialist bei Aberdeen Standard Investments in Hongkong.Dieser Rückgang sei nicht unerwartet gekommen, denn es sei der erste Handelstag seit dem 23. [ mehr