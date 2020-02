Für die Teamviewer Aktie gibt es eine neue Analystenstimme von der DZ Bank. Die Aktienexperten des Kreditinstituts stufen den Anteilschein des Unternehmens in einer Erstanalyse mit „Halten” ein und sehen den fairen Wert für den TecDAX-Titel bei 34,40 Euro. Derweil notiert die Teamviewer Aktie am Montagnachmittag bei 31,41 Euro und verliert 3,09 Prozent gegenüber Freitag an Wert.Operativ sei Teamviewer hervorragend ...