Ölpreise weiter auf Talfahrt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind Montag gefallen und haben damit die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Nachdem sich die Preise bis zum Mittag stabil gehalten hatten, drehten sie im Nachmittagshandel deutlich in die Verlustzone.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 55,14 US-Dollar. Das waren 1,48 Dollar weniger als am Freitag. Allerdings fand von Freitag auf Montag ein Wechsel des Terminkontrakts beim Handel mit Brent-Öl statt, was - verglichen mit dem ausgelaufenen Kontrakt - einen deutlicheren Preisabschlag zur Folge hat. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 92 Cent auf 50,64 Dollar.