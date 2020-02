Mit einer neuen Express Aktienanleihe Protect auf die Wirecard-Aktie können Anleger in den nächsten 2 Jahren selbst bei einer Halbierung des Aktienkurses zu einer Bruttojahresrendite von 7 Prozent gelangen.

Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass ein Investment in die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) mit erheblichen Kursschwankungen verbunden sein kann. Seit ihrer Aufnahme in den DAX-Index im Herbst 2018, als die Aktie mit 199 Euro noch an der 200 Euro-Marke kratzte, begab sich der Aktienkurs bekanntlich auf eine Berg- und Talfahrt, die vor einem Jahr bei 86 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Nach weiteren heftigen Kurssprüngen notiert die Aktie derzeit im Bereich von 130 Euro.

Die Zuversicht der Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 270 Euro (Hauck & Aufhäuser) zum Kauf empfehlen, spricht eigentlich für ein Investment in die Aktie. Anleger, die ein Investment in die Wirecard-Aktie interessant finden, die aber auch dann positive Rendite erwirtschaften wollen, wenn der Wirecard-Aktienkurs – entgegen den Analystenprognosen - in den nächsten zwei Jahren nicht ansteigt, könnten eine Investition in die aktuell zur Zeichnung angebotene HVB-Express Aktienanleihe Protect in Erwägung ziehen.