Tesla – jetzt wird es Wahnsinn

Liebe aktive Trader, womit möchte man Tesla noch vergleichen? VW damals? Beyond Meat? Haben Sie andere Vorschläge? Dieser Squeeze und diese Volatilität in Tesla sind komplett absurd. Man kann diese Aktie mitunter mit 10er-Hebel im 5-Minuten-Takt 50% rauf oder runter traden. Bei den Short-Papieren ist die GB86CS extrem heiß, nah an der 800, aber umso chancenreicher, wenn der Wahnsinn endet. Wer auf die 1.000 setzt und sich an den Irrsinn dranhängen will, der greift zur WKN VE6L0T. Als Börsianer mit Erfahrung zwischen 15 bis 30 Jahren sagen wir aber ganz klar – diese Aktie ist NICHT prognostizierbar. Irre spannend zu traden, klar. Aber in einem Squeeze, der weitergehen. und jederzeit enden kann. Haben wir alles schon erlebt und wie gesagt – Volatilität, Sentiment, Squeezes, Psychologie, Technik – all das erklären wir an unserem Trainingstag Advanced. info@feingold-research.com für alle Infos dazu…Schönen Tesla-Abend!