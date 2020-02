Börsianer lieben statistische Auswertungen zu saisonalen Mustern an den Aktienmärkten. Und da gibt es derzeit positive Vorzeichen, denn in den ersten fünf Tagen des neuen Jahres hat der S&P 500 zumindest ein knappes Prozent zugelegt. Statistisch gesehen ist das ein gutes Omen für den Rest des Jahres.

Seit 1950 gab es 45 Jahre, in denen der S&P 500 in den ersten fünf Handelstagen unter dem Strich zulegte. Darauf folgte in 36 Jahren und damit in 82 Prozent der Fälle ein insgesamt positives Aktienjahr. Das Plus lag dabei im Schnitt bei gut 13 Prozent, hat der "Stock Trader’s Almanac", das US-Standardwerk für saisonale Effekte an der Börse, errechnet.

Falls der US-Leitindex sogar im ganzen Januar zulegt, steigt die Wahrscheinlichkeit für ein positives Aktienjahr sogar auf 90 Prozent. Von daher rührt auch das Börsensprichwort "Wie der Januar, so das Jahr".