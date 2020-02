Die optisch größte Delle in der Kursgeschichte der Microsoft-Aktie trat in den Krisenjahren 2008/2009 auf. Seither aber herrscht wieder ein langfristiger Aufwärtstrend in dem Papier und trieb die Notierungen Jahr für Jahr wie am Schnürchen gezogen voran. Allein in 2020 konnte der Wert um weitere 10,5 Prozent auf ein bisheriges Rekordhoch von 174,50 US-Dollar gesteigert werden. Dabei drängt sich natürlich unweigerlich die Frage nach den Zielen auf mittel- bis langfristiger Basis auf, diese lassen sich am einfachsten technisch ermitteln. Solange die Fundamentaldaten zu dem langfristigen Anstieg der Microsoft-Aktie passen, werden solche auch häufig ohne größere Abweichungen erreicht. Besonders der boomende Technologiesektor und das damit verbundene Cloud-Geschäft bescherten Microsoft stetig hohe Gewinne, wie die zuletzt vorgelegten Zahlen des Konzerns beweisen. Eine signifikante Eintrübung in diesem Segment ist noch lange nicht erkennbar.