FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax scheint den Kampf um die Marke von 13 000 Punkten erneut zu gewinnen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 13 111 Punkte. Am Freitag war er zeitweise noch auf 12 973 Punkte abgesackt, bevor er sich bereits um Wochenstart ein wenig erholte.

Das Coronavirus greift zwar in China weiter um sich, am Aktienmarkt gelingt jedoch bereits eine Stabilisierung. Die Risikobereitschaft steige bereits wieder etwas, hieß es. Dabei dürfte das Virus und die damit ebenfalls verbundenen Wachstumssorgen die Anleger noch einige Zeit beschäftigen. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle./ag/mis