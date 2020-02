Die People´s Bank of China versucht mit einer erneuten massiven Liquidtätszuführung (heute 400 Milliarden Yuan) die Aktienmärkte in China zu stützen und die Interbank-Raten zu senken. Man wolle das Vertrauen stärken, so Chinas Notenbank. Dadurch drehen die Aktienmärkte in China nach anfänglichen Verlusten ins Plus, was wiederum die US-Futures nach oben zieht - und so dem Dax zu einem guten Start verhelfen wird. Notenbanken aller Länder vereinigt euch, um die Aktienmärkte oben zu halten - das scheint das Motto zu sein derzeit. Unterdessen wird die Lage vor allem in der Provinz Hubei immer dramatischer, mit Hyundai muß der erste große (Auto-)Konzern seien Produktion in dieser Woche still legen, weil Chian wichtige Teile nicht mehr liefern kann..

