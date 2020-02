Deutsche Anleihen starten mit weiteren Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,11 Prozent auf 174,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,43 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten fiel der Handelsbeginn ähnlich aus.

An den Finanzmärkten setzte sich am Dienstag die vorsichtige Kurserholung vom Wochenstart fort. Als sicher empfundene Anlagen wie gut bewertete Staatsanleihen waren deshalb weniger stark gefragt. Die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus bleibt jedoch hoch. Immer mehr Ökonomen reduzieren ihre Wachstumserwartungen für China, zumindest für das erste Quartal. Die globalen Auswirkungen sind dagegen weit ungewisser.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag eher wenige Zahlen auf dem Programm. Von größtem Interesse dürften Auftragsdaten aus der Industrie in den USA sein. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück./bgf/jha/