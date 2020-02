Nachbericht: Jahresausblick der Zürcher Kantonalbank Österreich

Das vergangene Jahr war von einer Erholung vom sehr herausfordernden Jahr 2018 gekennzeichnet. Wiesen damals mehr als 80 Prozent der Anlagen einen negativen Jahresertrag auf, fiel die Zahl 2019 auf unter 10 Prozent. Wer ein gut diversifiziertes Aktienportfolio besitzt und diesem treu blieb, konnte sich über hohe Erträge freuen. Man sollte die beiden Jahre 2018 und 2019 aber nicht ausschließlich isoliert betrachten. Zusammengenommen ergibt sich ein positives, aber nicht außergewöhnliches Bild. Daher stehen die Chancen gut, dass am Aktienmarkt das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, meint Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. „Wir erwarten für das Jahr 2020 eine weitere Stabilisierung. In den meisten Ländern, ausgenommen Staaten mit hausgemachten politischen Problemen wie Venezuela oder Argentinien, wächst die Wirtschaft weiter. Eine unmittelbar bevorstehende globale Rezession sehen wir nicht. Unter besonders günstigen Umständen könnte sich das Wachstum sogar leicht beschleunigen“, so die Einschätzung Nemeths. Die vorauslaufenden Indikatoren haben sich zuletzt leicht verbessert und untermauern unser Szenario. Die Konsumenten sind weiterhin zuversichtlich und bei den Anlegern hat der vor allem über den Sommer stark vorherrschende Pessimismus nachgelassen. Die Talsohle in der zuletzt angeschlagenen verarbeitenden Industrie scheint erreicht zu sein.

Einige Impressionen von der Jahresausblicks-Veranstaltung der Zürcher Kantonalbank Österreich haben wir Ihnen in nachfolgender Klickstrecke zusammengefasst:

Wirtschaftsaufschwung ohne Euphorie