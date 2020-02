Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem deutlichen Anstieg von (nach oben revidierten) 47,8 auf 50,9 Punkte ist der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ausgesprochen gut in das neue Jahr gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei hätten nahezu alle Subkomponenten nennenswerte Verbesserungen aufweisen können und damit den Hauptindex zum ersten Mal seit Juli 2019 wieder in den expansiven Bereich getrieben. [ mehr