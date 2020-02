Die hohe Volatilität an den Aktienmarkten infolge der Unsicherheit über Dauer und Auswirkungen der Virus-Epidemie hält an. Aktuell schlägt das Pendel mal wieder in Richtung Aktien aus, und damit heißt es für den Moment raus aus den sicheren Häfen wie Gold. Der Deutsche Aktienindex schließt den Test der 13.000er Marke zunächst erfolgreich ab und setzt seine Erholung von den starken Verlusten der Vorwoche fort.

Es ist die Hoffnung der Anleger, dass der externe Schock durch das neue Coronavirus lediglich eine Wachstumsdelle verursachen wird. Man geht an der Börse derzeit nicht davon aus, dass das Virus die weltweite Konjunktur zum Entgleisen bringen wird. Dazu trägt auch die chinesische Notenbank bei, die besonders den durch das Virus getroffenen Wirtschaftssektoren Hilfe zusagt. Ebenfalls zur guten Stimmung trägt ein gestiegener Einkaufsmanagerindex in den USA bei. Denn damit signalisiert gerade derjenige Sektor, der schwach ist, die Möglichkeit einer Erholung: die Industrie. Die entsprechenden Aktien im Dow Jones würdigen das und ziehen den Markt nach oben.

