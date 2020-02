Wenn Berkshire Hathaway eine neue Aktie ins Portfolio nimmt, ist dies ein Ritterschlag – selbst wenn die Kaufentscheidung letztendlich nicht Warren Buffett selbst, sondern einer seiner beiden Co-Investmentmanager, also Todd Combs oder Ted Weschler getroffen hat. Ein solcher Fall dürfte auch die Aktie von RH sein, in der die Holding zuletzt eine Position aufgebaut hat. Mit 1,2 Mio. Aktien kontrolliert Berkshire nun zwar 6,4% der früheren Restoration Hardware (daher RH). Bei einem Gegenwert von rund 265 Mio. USD wird sich diese Position auf Berkshires Zahlen jedoch lediglich in homöopathischen Dosen auswirken.

Grund genug, sich das Unternehmen selbst anzusehen, denn das Einrichtungshaus RH hat sich unter CEO Gary Friedman in den letzten Jahren zu einer der interessantesten Aktien im US-Einzelhandel gewandelt. Während viele Konkurrenten mit dem Aussterben der traditionellen Shopping Mall kämpfen, hat es RH in den letzten Jahren geschafft, den Einkauf hochwertiger Möbel und Inneneinrichtung zu einem Event zu machen – ähnlich wie Apple in seinen schicken Apple Stores für Computer und Mobiltelefone.