2020 wird es für Anleger schwerer sein Erträge mit Aktien zu erzielen. "Hochzinsanleihen sollten als Alternative in Betracht gezogen werden“, rät Carl Whitbeck.

US High-Yield vs. US-Equities: Bonds als Alternative zu Aktien

Das Jahr 2020 ist noch nicht alt und doch wiegen die Altlasten aus 2019 schwer. Es ist Konsens, dass die Unsicherheit an den globalen Märkten auch in diesem Jahr bestehen bleiben wird. Gründe dafür gibt es einige: Die US-Präsidentschaftswahlen 2020 werden wahrscheinlich einige Wellen schlagen, was sich negativ auf die ohnehin angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China auswirken könnte. Der Brexit drückt auf die Stimmung und das Bruttoinlandsprodukt wird laut dem Global Economic Outlook von AXA Investment Managers in den meisten entwickelten Volkswirtschaften sowie in Asien weniger ansteigen als im Jahr 2019. „Vor diesem Hintergrund wird es für Anleger schwerer sein, Erträge mit Aktien – also durch expandierende oder im Gewinn wachsende Unternehmen – als durch hochverzinsliche Couponzahlungen zu erzielen. Daher sollten Hochzinsanleihen als Alternative zu Aktien in Betracht gezogen werden“, rät Carl ‚Pepper‘ Whitbeck, Global Head of High Yield and US Active Fixed Income bei AXA Investment Managers (AXA IM).

Ein Ausbruch aus dem klassischen Denkmuster über verschiedene Assetklassen kann sich lohnen: So handelt es sich bei Hochzinsanleihen und Aktien zwar um verschiedene Anlageprodukte, laut Whitbeck können sie allerdings aufgrund ihrer ähnlichen Risiko-Rendite-Charakteristika sogar als konkurrierend angesehen werden. „Mit Hochzinsanleihen kann eine aktienähnliche Rendite erzielt werden – und das mit deutlich geringerer Volatilität“, so der Experte.