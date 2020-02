AirPods aus dem Hause Apple dürften im vergangenen Jahr zu den beliebtesten Geschenken unter dem Weihnachtsbaum gehört haben. Auch Deutschland war im AirPod-Boom nicht außen vor: Die traditionsreiche Varta, gerade erst 2017 an die Börse gegangen, ist nach eigenem Bekunden Marktführer bei den Akkus für die drahtlosen Ohrstöpsel. Als etablierter Hersteller von Einwegbatterien für Hörgeräte verfügte Varta über das Know-how für diese Weiterentwicklung. Speziell bei höherwertigen Kopfhörern von Apple, Samsung, Bose oder Sony sollten angeblich ausschließlich die Zellen von Varta im Einsatz sein – so jedenfalls die Argumentation der Analysten.

Von den vier Kunden, die für 80% des Entertainmentumsatzes von Varta verantwortlich sind, haben zwei erwiesenermaßen bereits Batterien von chinesischen Konkurrenten im Einsatz. Dass der Wechsel des Zulieferers in einem laufenden Produktzyklus möglich ist, widerlegt klar die These, Varta besäße einen technologischen Vorsprung von drei bis fünf Jahren. Einzelne Zellen aus chinesischer Produktion scheinen in Sachen Energiedichte und Kapazitätserhalt bereits besser zu sein. Die chinesische EVE verlangt für seine Produkte mit 1,93 EUR bereits deutlich weniger als die 2,20 EUR, die Analysten Varta für 2020 zugestehen.

Auch wenn man für Varta weiterhin enorme Wachstumsraten unterstellen würde, rechtfertigt der zu erwartende Margendruck keine Bewertung zum mehr als Vierfachen des 2020er-Umsatzes und ein KGV von knapp 40. Das Unternehmen selbst behauptet nun, die Konkurrenten würden Vartas Patente verletzen – doch ob renommierte Hersteller wie Samsung tatsächlich derartige Plagiate verwenden würden, ist zumindest fraglich.

Autor: Christoph Karl

(Diese Analyse aus der Smart Investor-Ausgabe 02/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 17.01.2020 erfasst wurden.)

Die wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor blickt auf 20 Jahre Erfahrung der Börsen-Berichterstattung zurück. Die Fachjournalisten liefern exklusive Hintergrund-Analysen und verwalten ein Musterdepot mit weit über plus 200 Prozent - Smart Investor-Informationen sichern und vermehren Ihr Vermögen. Mehr Informationen unter www.smartinvestor.de.

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf den Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.