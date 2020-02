Tesla – 5 Fakten

Tesla ist nicht normal. Warum? Nehmen Sie als Beispiel die Analysten. Es gibt keine! Aktie, bei der selbst der optimistischste Analyst der Großbanken mit seinem Zeil 400 Dollar 50% unter dem aktuellen Kurs liegt. Fakt 2 – das durchschnittliche Ziel bei Tesla sind 364 Dollar. Kurs aktuell - 803 Dollar im US-Pre-Market bei Tesla. Euer Handwerkszeug: Long ist die GB8CTQ zu empfehlen, ein Cent Spread, Tesla mit Hebel 4. Da sind binnen Minuten manchmal 30-40% drin. Noch heißer sind die meisten aber auf Short-Papiere auf Tesla. 6 Sterne gibt es da für Risiko und Chance. Hebel 10 und GB8DF5 ist heiß, riskant, aber kann sehr schnell auch verdoppeln. Kommen wir zu Fakt 3 – keine Aktie ist so überkauft wie Tesla beim Abstand zur 200-Tage-Linie. Fakt 4 – Noch immer sind 18% der Tesla Aktien leerverkauft. Und Fakt 5 – Tesla kostet mehr als BMW und VW zusammen. Aber auch nur ein Zehntel von Apple. So scheinen es die Bullen zu begründen. Wer übrigens den Tech-Bereich insgesamt angreifen will auf dem Level, kauft die DC8C5S auf die Nasdaq- Bear mit Hebel 50. Pures Tradingpapier.