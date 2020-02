PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den Börsen Europas stehen die Zeichen am Dienstag nach einem von Virusängsten getriebenen Einbruch in der Vorwoche weiter auf Erholung. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag um 1,21 Prozent auf 3705,75 Punkte dazu. Sorgen um die Auswirkungen der neuartigen Lungenkrankheit hatten den Index in der vergangenen Woche auf ein Tief seit Mitte Dezember geschickt. Auch in den USA und in Asien wurden die Börsen durchgeschüttelt.

Die Krankheit greift derzeit immer schneller um sich und hat bereits mindestens 425 Menschen das Leben gekostet. Chinesische Experten hatten am Montag geschätzt, dass die Coronavirus-Epidemie ihren Höhepunkt in 10 bis 14 Tagen erreichen könnte. Die konjunkturellen Folgen lassen sich nach Ansicht von Ökonomen derzeit noch nicht beziffern. Es wird jedoch befürchtet, dass sie heftiger ausfallen als bei der Infektionskrankheit Sars vor 17 Jahren, die ebenfalls in China ausgebrochen war.