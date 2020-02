Was wissen wir als Investoren derzeit bezüglich des Coronavirus wirklich und was müssen wir für die nächsten Tagen und Wochen beachten?

Die rasante Verbreitung des Wuhan-Virus erschüttert die globalen Kapitalmärkte. Der Sorge, dass dies der Beginn einer tödlichen Pandemie sein könnte, steht die Hoffnung gegenüber, dass das Virus weniger gravierend ist als die alljährliche Grippewelle.



Mit Sicherheit können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass es für alle direkt Betroffenen sehr schlimme Zeiten sind. Doch was wissen wir als Investoren zu diesem Zeitpunkt wirklich, was müssen wir für die nächsten Tagen und Wochen beachten, und vor allem: Was können wir jetzt schon tun?