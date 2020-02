In jedem Quartal veröffentlicht PGIM Fixed Income einen Ausblick, in dem das Team seine Einschätzung des Wirtschaftsumfelds und seine Erwartungen für einzelne Segmente des Anleihenmarkts schildert. Die nachstehende Übersicht zeigt, wo das Team im kommenden Quartal Wertpotenzial sieht (und in welchen Segmenten dies nicht der Fall ist).

Auf einen Blick – Sektoreinschätzungen von PGIM Fixed Income per Januar 2020