Verschmelzung zweier namhafter Healthcare-Fonds: Sectoral AM verwaltet neu benannte globale Gesundheitsstrategie

Zusammenschluss des Variopartner SICAV Sectoral Global Healthcare Fonds mit dem Themenfonds Variopartner SICAV Pharma/wHealth: Sectoral AM hat in den vergangenen 15 Jahren den SICAV Pharma/wHealth-Fonds bereits mitverwaltet. Durch die Zusammenführung des ehemals in Europa führenden Themenfonds mit der globalen Healthcare-Strategie will der kanadischen Investmentboutique Sectoral seinen bisherigen Investorenkreis erweitern.





