LONDON (dpa-AFX) - Niedrigere Öl- und Gaspreise haben dem britischen Ölkonzern BP 2019 einen Gewinneinbruch eingebrockt. Trotz einer um 2,7 Prozent gestiegenen Fördermenge auf 3,8 Millionen Barrel pro Tag ging der bereinigte Gewinn im Gesamtjahr um rund ein Fünftel auf 10 Milliarden US-Dollar (rund 9 Mrd Euro) zurück, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Im vierten Quartal sackte der bereinigte Überschuss sogar um rund ein Viertel auf 2,57 Milliarden Dollar ab. Allerdings lag der Ölmulti damit deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten gut an, die BP-Aktie legte um rund 4,5 Prozent zu. Dass der Konzern ergebnisseitig im Schlussquartal besser als erwartet abgeschnitten habe, sei vor allem der geringer als erwarteten Steuerquote geschuldet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria von der Royal Bank of Canada. Der Marktexperte hob zudem die angehobene Quartalsdividende hervor.