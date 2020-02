Ölpreise stoppen vorerst Talfahrt - Opec-Treffen im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst gestoppt und zu einer leichten Erholung angesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 54,95 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 80 Cent auf 50,91 Dollar.

In der Nacht auf Dienstag waren die Rohölpreise noch auf Talfahrt und auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gerutscht. Zeitweise kostete amerikanisches Rohöl erstmals seit Januar 2019 weniger als 50 Dollar. Ausschlaggebend für den massiven Preiseinbruch ist der von China ausgehende Coronavirus und die Unklarheit über die wirtschaftlichen Folgen für die zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.