Wirecard – Kursziel 300 “dank” Tesla?

Liebe Leser, stellen Sie sich vor, Wirecard schießt auf 300. Unmöglich? Nun, stellen wir doch mal ein Zahlenspiel an. Wirecard gehört zu den am meist geshorteten Aktien. Wirecard ist also massiv leerverkauft. So wie Tesla. Bei Tesla begann der Squeeze bei etwa 335 Dollar. Aktueller Kurs – 830 Dollar vorbörslich! Das bedeutet – Kurszuwachs von rund 120% binnen nicht mal 8 Wochen. Übersetzt auf Wirecard – aktuell 135 Euro. Kurs wäre dann – ziemlich exakt bei 300 Euro. Der Turbo GB7ZV3 wäre dann der passende Beschleuniger nach oben. Muss nicht so kommen, aber Tesla macht vor, was im Extremfall passieren kann.