Glück dem, der Long-Investiert war. Die vorbörsliche Indikation aber deutet auf einen schwächeren Start im US-Handel hin. Daher wird in dieser Besprechung einmal mehr auf die potenziellen Unterstützungen verwiesen, an denen das Papier bei rückläufigen Kursen wieder kehrt machen könnte.

Zweifelsfrei bleibt trotz der kleinen Produktionszahlen des US-Elektroautobauers Tesla aber der technologische Vorsprung zu deutschen und anderen Herstellern zu nennen. Ob der Börsenwert gerechtfertigt ist, bleibt aber anzuzweifeln. Tesla wird derzeit höher als BMW und Volkswagen bewertet, Letzterer ist der weltgrößte Autobauer.

Auf lange Sicht attraktiv

Auf lange Sicht und bei weiter steigenden Produktionszahlen sowie Gewinnen des Unternehmens sind weitere Kurssteigerungen in der Tesla-Aktie durchaus legitim, allerdings nicht in diesem Rekordtempo, in dem das Wertpapier seit Mai letzten Jahres zugelegt hatte. Investoren sollten vorsichtig vorgehen, eine erste Unterstützungszone findet sich bereits bei 750,00 US-Dollar , darunter am Startkurs der gestrigen Tageskerze von 673,52 US-Dollar. Die anderen Unterstützungen sind im Chatverlauf grün dargestellt, darunter bei 600,00, 547,41 und schließlich glatt 500,00 US-Dollar. Wer sich genötigt fühlt, weitere Long-Positionen einzugehen, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7YTV ins Auge fassen. Ein Rückfall unter das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 471,70 US-Dollar würde hingegen einen Rücklauf auf die Oberkante der vorausgegangenen Handelsspanne von 390,00 US-Dollar forcieren. Spätestens an dieser Stelle dürfte aber wieder reges Kaufinteresse einsetzen. Dies wäre übrigens ein idealer Einstiegspunkt für langfristig ausgerichtete Investoren, sofern Tesla tatsächlich dieses Niveau wieder erreicht.