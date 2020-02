Das Immobilien-Unternehmen publity hat nach eigenen Angaben seinen Eigenbestand an Immobilien - gebündelt in der Tochtergesellschaft Preos Real Estate - auf 1,1 Milliarden Euro erweitert. „Allein in 2019 wurden für den eigenen Bestand Immobilien im Wert von knapp 1 Mrd. Euro angekauft sowie Marktopportunitäten für den Verkauf einer großen Immobilie, des rund 26.000 Quadratmeter großen St. Martin Tower in Frankfurt am Main, aus ...