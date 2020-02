US-Präsidentschaftswahlen 2020 - Trotz Ungewissheiten weiterhin positives Rendite-Risiko-Profil bei Aktien

Genf (www.aktiencheck.de) - Mit den Caucuses, den Parteiversammlungen von Demokraten und Republikanern im US-Bundesstaat Iowa, beginnt in dieser Woche der Vorwahlkampf zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, so die Experten von Unigestion.Salman Baig, Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion, erwarte unabhängig vom Wahlausgang keine Änderungen in der Fiskalpolitik der USA, solange es keiner der beiden Parteien gelinge, eine starke Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) zu erzielen. [ mehr